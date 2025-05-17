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Оренбург — Краснодар: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 17 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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