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Российский вратарь «Нефтчи» Козлов высказался об уровне чемпионата Кыргызстана

Российский вратарь «Нефтчи» Козлов высказался об уровне чемпионата Кыргызстана
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Российский голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов оценил уровень чемпионата Кыгрызстана.

— В чемпионате Кыргызстана больше динамики, единоборств и гораздо меньше времени для принятия решений. В Беларуси позволяют принять, подумать и отдать мяч. Может, чемпионат Кыргызстана слабее в тактическом плане, но живее в темпе и динамике.

— В чём изюминка чемпионата?
— Сейчас идёт процесс становления и развития футбола в стране. Приезжает много легионеров из разных стран, строятся стадионы у клубов, повысилось внимание к футболу со стороны жителей. Все наши матчи всегда были при болельщиках. У каждой команды есть свой фан-клуб.

Если взять «Мурас Юнайтед», клуб построил базу в Бишкеке, а в Джалал-Абаде — стадион. Мы тоже не отстаём — у нас в Кочкор-Ате очень хороший стадион с великолепным натуральным покрытием, а также очень хорошая база. В плане финансов и условий всё достойно, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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