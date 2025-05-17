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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 34-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 34-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 17 мая, пройдут все матчи 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Права на трансляции матчей Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей 34-го тура Лиги 1 (время — московское):

17 мая, суббота:

22:00. «Ланс» — «Монако»;
22:00. «Лилль» — «Реймс»;
22:00. «Лион» — «Анже»;
22:00. «Марсель» — «Ренн»;
22:00. «Нант» — «Монпелье»;
22:00. «Ницца» — «Брест»;
22:00. «ПСЖ» — «Осер»;
22:00. «Сент-Этьен» — «Тулуза»;
22:00. «Страсбург» — «Гавр».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 81 очко за 33 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 62 очка. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 61 очко.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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