Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 34-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

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Сегодня, 17 мая, пройдут все матчи 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 34-го тура Лиги 1 (время — московское):

17 мая, суббота:

22:00. «Ланс» — «Монако»;

22:00. «Лилль» — «Реймс»;

22:00. «Лион» — «Анже»;

22:00. «Марсель» — «Ренн»;

22:00. «Нант» — «Монпелье»;

22:00. «Ницца» — «Брест»;

22:00. «ПСЖ» — «Осер»;

22:00. «Сент-Этьен» — «Тулуза»;

22:00. «Страсбург» — «Гавр».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 81 очко за 33 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 62 очка. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 61 очко.