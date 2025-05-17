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Sport.es: Родри — главная цель «Реала», в шорт-листе — Рейндерс, Энцо и Мак Аллистер

Мадридский «Реал» намерен усилить центральную линию поля, где возник недостаток игроков после завершения карьеры Тони Кроосом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в большей степени «сливочные» хотят приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Однако «горожане» не намерены продавать хавбека и установили на него цену в размере € 130 млн.

Также мадридский клуб следит за следующими полузащитниками: Тейани Рейндерс («Милан»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Фракно Мастантуоно («Ривер Плейт»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») и Энцо Фернандес («Челси»).

Подчёркивается, что наиболее вероятно приобретение Рейндерса, оценивающегося в € 50 млн. Шансы на переход полузащитника в «Реал» увеличатся, если «россонери» не попадут в еврокубки по итогам сезона.

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