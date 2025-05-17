«СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» в матче 33-го тура Первой лиги

Завершился матч 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «им. Владимира Ленина» в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). «СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов — 1:0.

После 33 сыгранных матчей «СКА-Хабаровск» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 53 очка. «Родина» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 47 очков.