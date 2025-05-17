«СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» в матче 33-го тура Первой лиги
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Завершился матч 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «им. Владимира Ленина» в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). «СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Гаджимурадов – 43'
Единственный гол в матче на 42-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов — 1:0.
После 33 сыгранных матчей «СКА-Хабаровск» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 53 очка. «Родина» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 47 очков.
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