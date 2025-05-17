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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 34-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 34-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 17 мая, пройдут все матчи 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 34-го тура Бундеслиги (время — московское):

17 мая, суббота:

16:30. «Аугсбург» — «Унион»;
16:30. «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль»;
16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург»;
16:30. «Майнц» — «Байер»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»;
16:30. «Санкт-Паули» — «Бохум»;
16:30. «Фрайбург» — «Айнтрахт»;
16:30. «Хайденхайм» — «Вердер»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Бавария».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда Венсана Компани набрала 79 очков за 33 матча. Второе место занимает «Байер», заработав 68 очков. На третьей строчке располагается «Айнтрахт», у которого 57 очков.

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