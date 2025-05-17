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Лангович: ЦСКА — один из лучших клубов, «Ростов» приложит все усилия, чтобы забрать Кубок

Лангович: ЦСКА — один из лучших клубов, «Ростов» приложит все усилия, чтобы забрать Кубок
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором команда встретится с ЦСКА. Игра состоится 1 июня.

— Эмоции от выхода в Суперфинал Кубка России только самые положительные, какие только можно было придумать. Я рад и счастлив, что мы в финале, но осталось не так много времени до него. Мы приложим все силы, чтобы забрать Кубок России. Мы не проигрываем ЦСКА в этом сезоне: дома сыграли вничью, а на выезде выиграли со счётом 2:1. Будет интересный матч, потому что армейцы проводят хорошую весну. Их можно назвать одной из лучших команд.

— Может, многие расстроились, что вы прошли в Суперфинал, ведь вывеска ЦСКА — «Спартак» выглядела бы лучше.
— Возможно, но это вопрос не к нам. Самое главное, что мы порадовали своих болельщиков. Думаю, они довольны прошедшим матчем. Мы очень сильно их любим и счастливы, что они приехали и поддержали. Эта победа в первую очередь для них, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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