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Аморим рассказал, в чём ему помогло поражение в матче АПЛ с «Челси»

Аморим рассказал, в чём ему помогло поражение в матче АПЛ с «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что проигранный матч 37-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:1) помог ему в определении состава на финальную встречу Лиги Европы с «Тоттенхэмом», которая состоится в среду, 21 мая.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кукурелья – 71'    

«Это выступление очень помогло мне выбрать 11 человек для стартового состава на финал…

Мы должны готовиться к каждому соревнованию, у нас есть пять дней, чтобы отдохнуть. У нас есть пять дней на подготовку [к финалу Лиги Европы]: два дня на полное восстановление, а затем ещё два дня на подготовку. В итоге я посмотрел на всех футболистов и думаю, что они в порядке», — приводит слова Аморима Sky Sports.

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