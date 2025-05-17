Аморим рассказал, в чём ему помогло поражение в матче АПЛ с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что проигранный матч 37-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:1) помог ему в определении состава на финальную встречу Лиги Европы с «Тоттенхэмом», которая состоится в среду, 21 мая.

«Это выступление очень помогло мне выбрать 11 человек для стартового состава на финал…

Мы должны готовиться к каждому соревнованию, у нас есть пять дней, чтобы отдохнуть. У нас есть пять дней на подготовку [к финалу Лиги Европы]: два дня на полное восстановление, а затем ещё два дня на подготовку. В итоге я посмотрел на всех футболистов и думаю, что они в порядке», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Материалы по теме «МЮ» впервые в истории АПЛ завершит сезон, ни разу не победив в двух матчах подряд

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: