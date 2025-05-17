Воспитанник «Спартака» Алексей Козлов рассказал, чем его удивил Кыргызстан

Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов рассказал, чем его удивил Кыргызстан.

— Привык к жизни в Средней Азии?

— Да. Мне было немного проще, чем соотечественникам в команде. Я уже был в Казахстане, поэтому в Кыргызстане ничего не в новинку. Не испытываю никаких проблем — все киргизы добрые и отзывчивые.

— Что больше всего понравилось?

— Бишкек. Хороший город. Видно, что идёт развитие: везде стройки и подъёмные краны. Очень приятно видеть и осознавать, что Кыргызстан хочет развиваться. Это меня в некоторой степени удивило. Думал, что приеду и будет слабенько в этом плане, но всё оказалось диаметрально противоположно.

— Что по ценам в магазинах?

— Не сказал бы, что они в Бишкеке намного меньше, сопоставимы с Минском. На недвижимость цены тоже приличные. А на юге Кыргызстана, в Джалал-Абаде и Кочкор-Ате, немного дешевле, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.