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Луис Энрике объяснил, почему у него не было сомнений относительно перехода в «Зенит»

Луис Энрике объяснил, почему у него не было сомнений относительно перехода в «Зенит»
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Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил, были ли у него сомнения перед переходом в санкт-петербургский клуб. Бразильский вингер стал игроком сине-бело-голубых минувшей зимой, до этого он выступал в составе «Ботафого».

— Нет, никаких сомнений! «Зенит» — большой европейский клуб с богатейшей историей, и мне захотелось стать её частью — завоёвывать титулы и продолжать победные традиции.

– А как же тот факт, что клуб пока находится без еврокубков?
– Совершенно не смущал. Уверен, в скором времени российские клубы вернутся в еврокубки — надо просто набраться терпения и работать в поте лица, пока это не произойдёт, — приводит слова Энрике «КП Спорт».

За «Зенит» Энрике сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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