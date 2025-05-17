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Воспитанник «Спартака»: дважды играл против Сафонова, оба раза стали серебряными призёрами

Воспитанник «Спартака»: дважды играл против Сафонова, оба раза стали серебряными призёрами
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Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов рассказал об игре против вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и о конкуренции в академии красно-белых.

«Я воспитанник московского «Спартака». У меня есть диплом об окончании академии «Спартака» имени Фёдора Фёдоровича Черенкова. Хоть я и проходил сначала обучение в «Сатурне», но в большей степени спартаковец. В общей сложности провёл в «Спартаке» два года. Я был основным вратарём в академии. Мы дважды играли в финале Кубка РФС, где приходилось противостоять Матвею Сафонову, и оба раза стали серебряными призёрами. Тому «Краснодару» было очень тяжело что-то противопоставить.

После этого меня подтянули в дубль «Спартака», где главным тренером был Дмитрий Иванович Гунько, а тренером вратарей Ринат Файзрахманович Дасаев. После сборов на Кипр мне сказали, что готовы оставить в системе «Спартака», но прямо предупредили, что будет трудно рассчитывать на игровое время — было очень много вратарей. В основе играли Артём Ребров и Сергей Песьяков, только подписали Сашу Селихова. Во второй команде было трое вратарей, а в дубле — я, Саша Максименко и Владислав Лазарев», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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