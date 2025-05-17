Воспитанник «Спартака» Козлов: летал в самолёте, на котором был Индиана Джонс

Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов рассказал об опыте игры в России.

— Сезон доиграл, но абсолютно не хотелось оставаться в Прибалтике, поэтому всеми силами искал варианты продолжения карьеры на родине. После Литвы был омский «Иртыш». Слава богу, что получилось зимой приехать на просмотр, после которого подписал годовой контракт. Однако там возникли проблемы с игровой практикой — ставка делалась на местного воспитанника. А я был товарищ с улицы, которого никто не знал. Клубу просто нужен был второй вратарь для подстраховки. В итоге сыграл всего один матч с «Читой». Зато посмотрел Россию. Побывал на Сахалине, в Чите, Барнауле, Иркутске и Новосибирске — прошёл очищение Второй лигой (смеётся).

— Столкнулся с бесконечными поездками на автобусах?

— Конечно. На автобусах, поездах и даже на самолётах, на которых ещё летал Индиана Джонс. В одном самолёте висел телефон на проводе, по которому можно было позвонить, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.