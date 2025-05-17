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«Реал» может подписать ещё одного центрального защитника после перехода Хёйсена — Marca

«Реал» может подписать ещё одного центрального защитника после перехода Хёйсена — Marca
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Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием ещё одного центрального защитника грядущим летом после того, как завершит сделку по переходу Дина Хёйсена из «Борнмута». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» сомневаются, что Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Давид Алаба смогут поддерживать высокий игровой уровень, особенно с учётом того, что все три футболиста на текущий момент восстанавливаются от травм. Помимо потенциального перехода Хёйсена и другого центрального защитника этим летом, «Реал» убеждён в необходимости подписания футболиста на эту позицию к началу сезона-2026/2027.

Ранее СМИ сообщали, что Хёйсен успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан «сливочных».

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