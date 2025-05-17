Воспитанник «Спартака» Козлов рассказал, как бесплатно играл год в Беларуси и Казахстане

Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов рассказал, как бесплатно играл сезон в Беларуси и Казахстане.

— Мой тренер Вадим Викторович Скрипченко, который брал меня в «Торпедо», пригласил в ФК «Минск». Первый круг я отыграл основным вратарём. Я жил в Минске и снимал квартиру, но в 2022 года началась Специальная военная операция. Нам сказали, что бюджет клуба заморожен в связи с геополитическими событиями, и вообще перестали платить зарплату.

— И как выживал?

— Благо моя жена — белоруска. Она мастер спорта по акробатике, входила в национальную команду. Супруга тренировала детей в частной школе, и благодаря ей мы оставались на плаву. Я доиграл до лета и начал искать новую команду, где хотя бы платили. Удачная практика в «Минске» помогла устроиться в «Каспий».

— Дела сразу пошли на лад?

— Если бы! С середины июля и до ноября я не получил ни цента в Казахстане. Целый год, учитывая период в Беларуси, играл бесплатно. «Минск» и «Каспий» выдали долговые листы. С этими двумя бумажками я возвращался домой. Получается, год я играл за любовь к футболу и свои надежды, но не бросал мечту, боролся. Теперь всё потихоньку налаживается.

— Если в «Минске» ситуация понятна, почему не платили в «Каспии»?

— Ни для кого не секрет, такое происходит каждый год, что бюджет просто пропадал в неизвестном направлении. Насколько мне сказали, были аресты руководителей клуба. Их обвиняли в мошенничестве. С начала сезона до лета всё платят, а потом куда-то всё исчезает. На будущий год идёт рефинансирование, отдают долги и до лета платят. И так каждый год.

— Клубы выплатили долги?

— «Минск» в судебном порядке выплатил. А в «Каспии» я просил расчёт, потому что оказался в патовой ситуации. Я каждый день звонил бухгалтеру и просил выслать мне заработанное. Я единственный из «Каспия» не подал в ФИФА. В итоге оба клуба рассчитались передо мной, но только на следующий год к лету. Конечно, деньги были небольшие, но я боялся, что всё уйдёт в никуда. Когда в команде не платят, коллектив становится неработоспособным, особенно если есть легионеры. Бразильцы вообще этого не понимают. Футбола как такого не было, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.