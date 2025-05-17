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Воспитанник «Спартака» Козлов: я мог бы спокойно играть в РПЛ, не хуже других вратарей

Воспитанник «Спартака» Козлов: я мог бы спокойно играть в РПЛ, не хуже других вратарей
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Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов заявил, что сейчас смог бы выступать в команде Российской Премьер-Лиги.

«Из России ни разу не звали. Не понимаю почему. Может быть, пропал с радаров. Я стабильно играл в «Славии» и «Нафтане», был на виду, единственный вратарь-россиянин в лиге. Это какой-то нонсенс, что воспитанник «Спартака» за свою карьеру сыграл лишь один матч в России за «Иртыш».

Для меня это большое разочарование. Абсолютно уверен, что я не хуже других вратарей РПЛ и мог бы спокойно играть там», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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