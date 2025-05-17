Воспитанник «Спартака»: что сделать, если Акинфеев в ЦСКА и лучший вратарь в стране?

Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов назвал вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим голкипером в России.

— Акинфеев — мой идеал. Он — тот человек, который вдохновил меня на игру в воротах. ЦСКА 2008 года меня очень впечатлял. Классная была команда!

— Удивительно такое слышать от воспитанника «Спартака».

— Ну а что сделать, если Игорь Акинфеев в ЦСКА и является лучшим вратарём в стране? Он был, есть и будет им. Дай бог ему здоровья, чтобы продолжал радовать нас своей игрой, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.