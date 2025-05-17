«Барселона» может продать нападающего в «Астон Виллу» за € 50 млн — Birmingham Mail

«Астон Вилла» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Об этом сообщает Birmingham Mail.

По информации источника, бирмингемский клуб может приобрести испанского футболиста грядущим летом. «Барселона» рассмотрит предложение по Торресу в размере € 50 млн.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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