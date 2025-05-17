Холанд — об уходе Де Брёйне: возможно, он бы лучшим игроком, когда-либо игравшим за «Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался об уходе из команды полузащитника Кевина Де Брёйне и о финале Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Кристал Пэлас». Игра состоится в субботу, 17 мая, начало — в 18:30 мск. Де Брёйне покинет «горожан» по окончании текущего сезона.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Было приятно играть с ним. Надеюсь, в последних двух играх мы отлично проведём время. Мы сразу нашли общий язык с первой секунды, и будет очень грустно, когда уйдёт мой хороший друг. Возможно, он был лучшим игроком, когда-либо игравшим за «Манчестер Сити». Такого игрока, как он, действительно невозможно заменить, потому что то, как он вводит мяч в игру, есть что-то особенное. Вы видите, что он помогает мне во многих делах, и некоторые из них были нелепыми. Мы должны извлечь из этого максимум пользы и попрощаться с ним по-хорошему.

Финал Кубка Англии? Конечно, важно выиграть его. Мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать его. Это особенный трофей», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити».