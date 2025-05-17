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Тренер «Ростова» Альба отказался дать выходной футболистам после победы над «Спартаком»

Тренер «Ростова» Альба отказался дать выходной футболистам после победы над «Спартаком»
Джонатан Альба
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил, почему он отказался дать своим футболистам выходной после победы над московским «Спартаком» (2:1) в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

— После побед в Кубке вы устраиваете довольно экспрессивный перфоманс.
— Это традиция — если мы побеждаем в Кубке, так делаем. Это только эмоции.

— После матча с «Локо» вы кричали «выходной». Сегодня такого не было, и кричали уже другие.
— Ну просто нельзя сейчас дать выходной. Мы на следующий день после «Спартака» летим, добираемся до Ростова, а уже в воскресенье игра с «Зенитом», — приводит слова Альбы «РБ Спорт».

После 28 сыгранных матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 18 мая, начало — в 19:00 мск.

1 июня жёлто-синие сразятся с московским ЦСКА в Суперфинале Кубка страны текущего сезона.

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