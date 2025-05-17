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Луис Энрике не согласен, что игроки «Зенита» потеряли мотивацию для борьбы за чемпионство

Луис Энрике не согласен, что игроки «Зенита» потеряли мотивацию для борьбы за чемпионство
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Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о мнении, что футболисты сине-бело-голубых потеряли мотивацию для борьбы за чемпионство.

— Ничего подобного. Я вижу, что каждый в команде думает только об одном — сделать всё, чтобы чемпионство досталось «Зениту». У нас собраны сильнейшие игроки, которые будут биться до самого последнего мгновения, в этом можно не сомневаться.

– На ваш взгляд, можно ли перестать хотеть побеждать? Даже если речь идёт про седьмое подряд чемпионство?
– Спросите любого профессионального спортсмена, и ответ будет один — победы не могут надоесть. Потому что победа — это то, ради чего каждый из нас выходит на поле. Это самое классное, что есть в спорте. Эмоции от победы не сравнятся ни с чем другим, потому и хочется брать золотые медали из года в год, — приводит слова Энрике «КП Спорт».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 60 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В 29-м туре сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 18 мая, и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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