«Реал» может купить защитника «Байера», являющегося воспитанником «Барселоны» — COPE

Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику «Байера» Алехандро Гримальдо, являющегося воспитанником «Барселоны». Об этом сообщает COPE.

По информации источника, несмотря на интерес к 29-летнему футболисту, приоритетным вариантом «сливочных» для усиления этой позиции является защитник «Бенфики» Альваро Каррерас.

Гримальдо находился в системе каталонского клуба с 2008 по 2016 год, пока не перешёл в «Бенфику».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гримальдо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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