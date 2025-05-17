Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может купить защитника «Байера», являющегося воспитанником «Барселоны» — COPE

«Реал» может купить защитника «Байера», являющегося воспитанником «Барселоны» — COPE
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику «Байера» Алехандро Гримальдо, являющегося воспитанником «Барселоны». Об этом сообщает COPE.

По информации источника, несмотря на интерес к 29-летнему футболисту, приоритетным вариантом «сливочных» для усиления этой позиции является защитник «Бенфики» Альваро Каррерас.

Гримальдо находился в системе каталонского клуба с 2008 по 2016 год, пока не перешёл в «Бенфику».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гримальдо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Реал» может подписать ещё одного центрального защитника после перехода Хёйсена — Marca

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android