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В ЦСКА сообщили, когда ожидают решений CAS по делам с «Вест Хэмом» и тренером Федотовым

В ЦСКА сообщили, когда ожидают решений CAS по делам с «Вест Хэмом» и тренером Федотовым
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда красно-синие ожидают решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам, касающимся «Вест Хэма» и экс-тренера команды Владимира Федотова.

«По CAS нет пока решений. По заседанию с «Вест Хэмом» ориентируемся на конец мая. Что касается Владимира Федотова, то примерно так же, может быть, начало июня», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В июне 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала решение палаты по разрешению споров, согласно которому «Вест Хэм» должен выплатить армейцам € 17,43 млн за переход полузащитника Николы Влашича, состоявшийся летом 2021 года.

Ранее Федотов обратился в палату по разрешению споров по причине расторжения контракта с ЦСКА. В августе палата по разрешению споров РФС отказала экс-тренеру красно-синих в компенсации с их стороны. Затем Федотов подал иск к ЦСКА в CAS.

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