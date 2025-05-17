Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, чего не хватило клубу для борьбы за чемпионство

Генеральный директор «Динамо» Москва Павел Пивоваров высказался о выступлении бело-голубых в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Для борьбы за чемпионство до последнего тура «Динамо» в этом сезоне где-то не хватило везения, где-то не хватило игроков, которых мы теряли из-за травм, дисквалификаций и других разных ситуаций. Будем разбираться с этим по итогам сезона. Какие-то решения мы уже приняли, какие-то будем принимать дальше», — приводит слова Пивоварова Legalbet.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют с тольяттинским «Акроном».