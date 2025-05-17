Луис Энрике назвал игроков «Зенита», чьи футбольные качества хотел бы перенять

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике назвал одноклубников, чьими футбольными качествами он хотел бы обладать.

– Назовите троих футболистов «Зенита», чьи футбольные качества вы бы хотели перенять. И что это за качества?

– Первые — Вендел и Глушенков, у них потрясающее видение поля, они просто топовые игроки. Следующий — Нино, большой мастер игры в обороне, который делает это уверенно, с авторитетом, умело выходит из-под прессинга. И, конечно, Дуглас — наш капитан, лидер, чей опыт и класс мне бы хотелось перенять, — приводит слова Энрике «КП Спорт».

Бразильский нападающий перешёл в «Зенит» из «Ботафого» минувшей зимой. За сине-бело-голубых Энрике сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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