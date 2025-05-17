Скауты «Реала» следят за 14-летним сыном Криштиану Роналду — Defensa Central

Мадридский «Реал» проявляет интерес к Криштиану Роналду-младшему, являющемуся сыном бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в частности, «Королевский клуб» наблюдал за 14-летним футболистом во время его дебютной игры в составе юношеской сборной Португалии, которая разгромила сверстников из Японии на международном турнире в Хорватии со счётом 4:1.

Подчёркивается, что распоряжение следить за прогрессом Роналду-младшего дал президент «Реала» Флорентино Перес. В испанском гранде допускают приглашение португальского игрока в будущем. При этом за развитием 14-летнего футболиста также наблюдают «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и ряд немецких команд. На клубном уровне Роналду-младший защищает цвета молодёжной команды «Аль-Насра».

Материалы по теме Криштиану Роналду обратился к сыну после его дебюта в сборной Португалии U15

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии: