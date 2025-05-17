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Футболисты «Оренбурга» выйдут на матч с «Краснодаром» в РПЛ в особых футболках

Игроки «Оренбурга» сыграют с «Краснодаром» в матче 29‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 в форме, на которую нанесены рисунки авторства людей с ментальными нарушениями. Об этом сообщает телеграм-канал оренбуржцев. Игра состоится в субботу, 17 мая, начало — в 14:00 мск.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Оренбург».

Ранее дети с ментальными нарушениями встретились с игроками и тренерами «Оренбурга» и подарили им свои рисунки. Эти изображения и нанесены на игровую форму футболистов.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.