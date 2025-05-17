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«Интер» сделал предложение Дэвиду, за которым следят «Барселона» и «Реал» — GdS

«Интер» сделал предложение Дэвиду, за которым следят «Барселона» и «Реал» — GdS
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«Интер» направил предложение 25-летнему форварду Джонатану Дэвиду, ранее объявившему об уходе из «Лилля» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, канадский футболист хочет зарабатывать € 5 млн за сезон. «Нерадзурри» предлагают нападающему более низкий оклад. При этом за Дэвидом следят мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Наполи» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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