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Чиди Одиа: на матч с Россией могут приехать все звёзды сборной Нигерии

Чиди Одиа: на матч с Россией могут приехать все звёзды сборной Нигерии
Чиди Одиа
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Бывший защитник московского ЦСКА Чиди Одиа заявил, что на товарищеский матч сборной России с Нигерией могут приехать все звёзды африканской национальной команды из-за смены главного тренера. Игра состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы хотел приехать в Москву на матч Россия — Нигерия. Нечасто нашей сборной удаётся сыграть с Россией. Думаю, на этот матч приедут все звёзды нигерийской команды. У нас новый тренер, он пробует и ищет новую игру. Поэтому могут приехать и все», — сказал Одиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Также летом российская сборная сыграет с национальной командой Беларуси (10 июня).

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