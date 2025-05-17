Чиди Одиа: на матч с Россией могут приехать все звёзды сборной Нигерии

Бывший защитник московского ЦСКА Чиди Одиа заявил, что на товарищеский матч сборной России с Нигерией могут приехать все звёзды африканской национальной команды из-за смены главного тренера. Игра состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я бы хотел приехать в Москву на матч Россия — Нигерия. Нечасто нашей сборной удаётся сыграть с Россией. Думаю, на этот матч приедут все звёзды нигерийской команды. У нас новый тренер, он пробует и ищет новую игру. Поэтому могут приехать и все», — сказал Одиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Также летом российская сборная сыграет с национальной командой Беларуси (10 июня).