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«МЮ» обсуждает продажу Хойлунда и Зиркзее, Делап и Кунья — варианты на замену — источник

«МЮ» обсуждает продажу Хойлунда и Зиркзее, Делап и Кунья — варианты на замену — источник
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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с итальянскими клубами о потенциальном трансфере нападающих Расмуса Хойлунда и Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «красные дьяволы» сделали предложение форварду «Ипсвича» Лиаму Делапу и нападающему «Борнмута» Антуану Семеньо, которые рассматриваются в качестве замены для Хойлунда и Зиркзее.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» близок к завершению трансфера форварда Матеуса Куньи из «Вулверхэмптона», покупка которого может обойтись манкунианцам в £ 60 млн.

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Зиркзее сыграл 48 матчей во всех соревнованиях, где забил семь голов и сделал три ассиста.

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