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«Перегар был жёсткий!» Вагнер Лав вспомнил приём ЦСКА у Путина после победы в Кубке УЕФА

«Перегар был жёсткий!» Вагнер Лав вспомнил приём ЦСКА у Путина после победы в Кубке УЕФА
Вагнер Лав
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Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о приёме своего бывшего клуба у президента РФ Владимира Путина после победы в Кубке УЕФА сезона-2005. В финале Кубка УЕФА красно-синие одержали победу над лиссабонским «Спортингом» (3:1).

— Правда, что вы пошли на приём после тусовки — и это ясно ощущалось?
— Запах перегара от нас всех действительно исходил конкретный. Прямо жёсткий! Мало того, мы с Карвальо ещё и не понимали, что происходит. Смотрим: парни расслабились, угорают, смеются. А мы с Даниэлом думали только об одном — о стакане воды! — приводит слова Лава Sport24.

Напомним, в 2005 году армейцев после победы в Кубке УЕФА пригласили на приём к главе государства, и Вагнер Лав предложил Владимиру Путину почеканить мяч.

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