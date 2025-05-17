«Перегар был жёсткий!» Вагнер Лав вспомнил приём ЦСКА у Путина после победы в Кубке УЕФА

Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о приёме своего бывшего клуба у президента РФ Владимира Путина после победы в Кубке УЕФА сезона-2005. В финале Кубка УЕФА красно-синие одержали победу над лиссабонским «Спортингом» (3:1).

— Правда, что вы пошли на приём после тусовки — и это ясно ощущалось?

— Запах перегара от нас всех действительно исходил конкретный. Прямо жёсткий! Мало того, мы с Карвальо ещё и не понимали, что происходит. Смотрим: парни расслабились, угорают, смеются. А мы с Даниэлом думали только об одном — о стакане воды! — приводит слова Лава Sport24.

Напомним, в 2005 году армейцев после победы в Кубке УЕФА пригласили на приём к главе государства, и Вагнер Лав предложил Владимиру Путину почеканить мяч.