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«Реал» и «Барселона» могут усилить состав защитником из АПЛ — The Sun

«Реал» и «Барселона» могут усилить состав защитником из АПЛ — The Sun
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Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи готов досрочно разорвать контракт с лондонским клубом ради перехода в мадридский «Реал» или «Барселону». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, оба испанских гранда заинтересованы в 24-летнем футболисте. Сам Гехи в большей степени хотел бы перейти в «Реал». Однако претендующему на английского защитника клубу придётся заплатить £ 50 млн за досрочное расторжение контракта с «орлами».

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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