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«Реал» объявил о переходе Дина Хёйсена из «Борнмута»

«Реал» объявил о переходе Дина Хёйсена из «Борнмута»
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«Реал» на официальном сайте объявил о достижении соглашения с «Борнмутом» о переходе центрального защитника Дина Хёйсена. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года. Хёйсен официально станет игроком «Королевского клуба» с 1 июня 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» заплатят «Борнмуту» около € 60 млн за футболиста.

В нынешнем сезоне Хёйсен провёл за «Борнмут» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трудовое соглашение с английским клубом было рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 42 млн.

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