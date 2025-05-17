Экс-игрок ЦСКА Одиа: у футболистов есть режим, но, когда есть 2-3 дня, можно и потусить

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа рассказал, как он с футболистами красно-синих проводил время после матчей.

— Москва — прекрасное место. Иногда после матчей мы собирались где-нибудь вместе с командой, обсуждали игру, кушали шашлык, пили немного пива (смеётся). Но больше времени в Москве я проводил дома.

— Все знают, как Вагнер любил отдыхать. Но он говорит, что вы — даже сильнее.

— Ха-ха-ха! Нет! Смотрите: все футболисты любят тусоваться. Все! Потому что у нас тяжёлая работа. Конечно, это не значит, что нужно тусить постоянно — у нас есть режим. Но когда есть два-три дня, можно и потусить чуть-чуть. А когда важная игра, мы всем коллективом сидели и обсуждали её, — сказал Одиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нигерийский футболист выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме Эксклюзив Экс-игрок ЦСКА Чиди Одиа рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: