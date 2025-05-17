«Зенит» обыграл «Звезду-2005» в матче 10-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск). «Зенит» обыграл «Звезду» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 78-й минуте забила полузащитница «Зенита» Вероника Куропаткина — 1:0.

После девяти сыгранных матчей пермская «Звезда» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав 11 очков. Санкт-петербургский «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 23 очка.