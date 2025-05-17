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«Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен Кудус, «Вест Хэм» продаст вингера за £ 65-70 млн — TBR

«Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен Кудус, «Вест Хэм» продаст вингера за £ 65-70 млн — TBR
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«Вест Хэм Юнайтед» готовится к продаже крайнего нападающего Мохаммеда Кудуса. Ожидается, что переговоры о его возможном уходе ускорятся в ближайшие недели. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, интерес к ганскому футболисту проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». В контракте Кудуса указана сумма отступных в размере £ 84 млн, однако лондонский клуб готов отпустить 24-летнего вингера за сумму в £ 65-70 млн.

В нынешнем сезоне Кудус принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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