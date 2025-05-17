Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова оценил вероятность продления контракта с «Локомотивом»

Агент Батракова оценил вероятность продления контракта с «Локомотивом»
Алексей Батраков
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что железнодорожники, скорее всего, в течение 10 дней объявят о переподписании соглашения с 19-летним хавбеком.

— Какова вероятность, что Батраков переподпишет контракт с «Локомотивом» до начала следующего сезона?
— Вероятность есть, она довольно высокая. Думаю, буквально в течение 7-10 дней «Локомотив» сделает по этому поводу заявление. Будет правильно, если клуб сначала сделает заявление, а потом мы прокомментируем этот факт, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
ЭСК РФС: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android