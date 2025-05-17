Агент Батракова оценил вероятность продления контракта с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что железнодорожники, скорее всего, в течение 10 дней объявят о переподписании соглашения с 19-летним хавбеком.

— Какова вероятность, что Батраков переподпишет контракт с «Локомотивом» до начала следующего сезона?

— Вероятность есть, она довольно высокая. Думаю, буквально в течение 7-10 дней «Локомотив» сделает по этому поводу заявление. Будет правильно, если клуб сначала сделает заявление, а потом мы прокомментируем этот факт, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.