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Стало известно, что Анчелотти сказал Мбаппе в преддверии ухода из «Реала»

Стало известно, что Анчелотти сказал Мбаппе в преддверии ухода из «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поддерживает хорошие отношения с футболистами «сливочных», несмотря на уход из клуба по окончании сезона. В частности, итальянский специалист близко общается с нападающим Килианом Мбаппе.

«Ты будешь играть лучше, потому что наступит твой второй сезон здесь. Ты уже адаптировался к городу, клубу. Твои результаты в следующем году, конечно, будут намного лучше», — приводит Defensa Central слова, якобы сказанные Анчелотти Мбаппе.

Источник отмечает, что французский футболист благодарен Анчелотти за поддержку и доверие, оказанные ему с момента прихода в клуб. Мбаппе сожалеет, что в нынешнем сезоне их сотрудничество с итальянским тренером не привело к большим успехам.

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