«Спартак» сделал заявление о состоянии здоровья Руслана Литвинова

«Спартак» в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья защитника команды Руслана Литвинова, получившего повреждение в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2), а также пожелал здоровья 23-летнему футболисту.
«Руслан Литвинов после матча с «Ростовом» покидал поле на электрокаре из-за травмы. К счастью, по данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава не был повреждён. Желаем здоровья Руслану и скорейшего возвращения на поле!» — написано в телеграм-канале московского клуба.
В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Как появился «Спартак»:
- 17 мая 2025
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:15
-
14:11
-
14:11
-
14:08
-
13:53
-
13:51
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:47
-
12:46
-
12:30
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
12:13
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:31
-
11:22
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:44