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«Спартак» сделал заявление о состоянии здоровья Руслана Литвинова

«Спартак» сделал заявление о состоянии здоровья Руслана Литвинова
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«Спартак» в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья защитника команды Руслана Литвинова, получившего повреждение в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2), а также пожелал здоровья 23-летнему футболисту.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Руслан Литвинов после матча с «Ростовом» покидал поле на электрокаре из-за травмы. К счастью, по данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава не был повреждён. Желаем здоровья Руслану и скорейшего возвращения на поле!» — написано в телеграм-канале московского клуба.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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