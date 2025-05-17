«Спартак» сделал заявление о состоянии здоровья Руслана Литвинова

«Спартак» в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья защитника команды Руслана Литвинова, получившего повреждение в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2), а также пожелал здоровья 23-летнему футболисту.

«Руслан Литвинов после матча с «Ростовом» покидал поле на электрокаре из-за травмы. К счастью, по данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава не был повреждён. Желаем здоровья Руслану и скорейшего возвращения на поле!» — написано в телеграм-канале московского клуба.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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