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Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с «Жироной» в 37-м туре Ла Лиги

Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с «Жироной» в 37-м туре Ла Лиги
Арсен Захарян
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Российский полузащитник Арсен Захарян восстановился от травмы и вошёл в заявку «Реала Сосьедад» на матч 37‑го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Жироной». Об этом сообщает пресс-служба «Реала Сосьедад».

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 21-летний Захарян получил повреждение в конце февраля 2025 года, в результате чего пропустил 15 матчей.

Игра «Реал Сосьедад» — «Жирона» состоится в воскресенье, 18 марта, и начнётся в 20:00 мск.

После 36 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков.

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