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«Оренбург» — «Краснодар»: Мансилья открыл счёт на седьмой минуте

«Оренбург» — «Краснодар»: Мансилья открыл счёт на седьмой минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'    

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счёт — 1:0.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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