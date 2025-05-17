Представитель Захаряна сообщил о полном восстановлении игрока после травмы

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья российского футболиста. В марте 21-летний игрок получил разрыв мышцы бедра.

«С Арсеном всё хорошо. Думаю, на этот раз он окончательно восстановился, рецидивов быть не должно. Поэтому и включён в заявку «Реала» на следующий матч. Два раза обжигаться об одно и то же никто не хочет: было сделано глубокое обследование, проведено тщательное восстановление. В этот раз всё должно быть хорошо», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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