Вагнер Лав раскрыл правду о состоянии игроков ЦСКА в «пьяном дерби» со «Спартаком»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, является ли правдой, что футболисты красно-синих играли с похмелья в матче чемпионата России 2005 года со «Спартаком» (1:3). Встреча с красно-белыми состоялась 22 мая, за четыре дня до этого армейцы выиграли Кубок УЕФА.

«Чтоб мы вышли на поле с похмелья? Невозможно. Да, мы любили отдыхать — но не могли выйти на матч неподготовленными. Тем более на такой. Если бы мы так много пили, сейчас все были бы алкоголиками!» — приводит слова Вагнера Sport24.

В финале Кубка УЕФА ЦСКА выиграл у лиссабонского «Спортинга» (3:1). В этом матче Вагнер Лав отметился голом, который он забил на 75-й минуте.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: