Вагнер Лав раскрыл правду о состоянии игроков ЦСКА в «пьяном дерби» со «Спартаком»
Поделиться
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, является ли правдой, что футболисты красно-синих играли с похмелья в матче чемпионата России 2005 года со «Спартаком» (1:3). Встреча с красно-белыми состоялась 22 мая, за четыре дня до этого армейцы выиграли Кубок УЕФА.
Россия - Премьер-Лига - 2005 . 9-й тур
22 мая 2005, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Бояринцев – 28' 1:1 Алдонин – 51' 1:2 В. Березуцкий – 59' 1:3 Олич – 83'
«Чтоб мы вышли на поле с похмелья? Невозможно. Да, мы любили отдыхать — но не могли выйти на матч неподготовленными. Тем более на такой. Если бы мы так много пили, сейчас все были бы алкоголиками!» — приводит слова Вагнера Sport24.
В финале Кубка УЕФА ЦСКА выиграл у лиссабонского «Спортинга» (3:1). В этом матче Вагнер Лав отметился голом, который он забил на 75-й минуте.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 17 мая 2025
-
16:08
-
16:04
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:33
-
15:30
-
15:16
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
14:58
-
14:44
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:15
-
14:11
-
14:11
-
14:08
-
13:53
-
13:51
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:47
-
12:46
-
12:30
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
12:13