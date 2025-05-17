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Вагнер Лав раскрыл правду о состоянии игроков ЦСКА в «пьяном дерби» со «Спартаком»

Вагнер Лав раскрыл правду о состоянии игроков ЦСКА в «пьяном дерби» со «Спартаком»
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, является ли правдой, что футболисты красно-синих играли с похмелья в матче чемпионата России 2005 года со «Спартаком» (1:3). Встреча с красно-белыми состоялась 22 мая, за четыре дня до этого армейцы выиграли Кубок УЕФА.

Россия - Премьер-Лига - 2005 . 9-й тур
22 мая 2005, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Бояринцев – 28'     1:1 Алдонин – 51'     1:2 В. Березуцкий – 59'     1:3 Олич – 83'    

«Чтоб мы вышли на поле с похмелья? Невозможно. Да, мы любили отдыхать — но не могли выйти на матч неподготовленными. Тем более на такой. Если бы мы так много пили, сейчас все были бы алкоголиками!» — приводит слова Вагнера Sport24.

В финале Кубка УЕФА ЦСКА выиграл у лиссабонского «Спортинга» (3:1). В этом матче Вагнер Лав отметился голом, который он забил на 75-й минуте.

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