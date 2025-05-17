Анчелотти оценил приобретение «Реалом» 20-летнего Дина Хёйсена

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о покупке клубом центрального защитника Дина Хёйсена у «Борнмута».

«Дин Хёйсен — фантастический игрок с большим потенциалом и огромными перспективами. Это очень хорошее приобретение. Я крайне рад за всех игроков, которых подписывает мадридский «Реал», потому что этот клуб всегда хочет показать себя с лучшей стороны», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Контракт 20-летнего футболиста с испанским грандом рассчитан до 30 июня 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» заплатили «Борнмуту» около € 60 млн за футболиста. Трудовое соглашение Хёйсена с «Реалом» официально начнёт действовать с 1 июня 2025 года.

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