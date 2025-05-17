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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Далянь Инбо» в матче 13-го тура Суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Далянь Инбо» в матче 13-го тура Суперлиги
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Завершился матч 13-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Далянь Инбо» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Китай — Суперлига . 13-й тур
17 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Далянь Инбо
Окончен
0 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Карлуш – 34'     0:2 Лю – 38'     0:3 Минейро – 52'    

На 34-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш. На 38-й минуте нападающий Чэнюй Лю укрепил преимущество команды Слуцкого. В начале второго тайма форвард Сауло Минейро довёл счёт до разгромного.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 32 очка за 13 матчей. «Далянь Инбо» заработал 14 очков после 13 игр и располагается на 10-й строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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