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Вратарь «Спартака» Максименко: со здоровьем намного лучше, двигаемся дальше

Вратарь «Спартака» Максименко: со здоровьем намного лучше, двигаемся дальше
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о состоянии своего здоровья.

— Ты пропускал по состоянию здоровья несколько матчей. Сейчас всё хорошо?
— Да, уже намного лучше. Так что двигаемся дальше, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

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