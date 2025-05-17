Вратарь «Спартака» Максименко: со здоровьем намного лучше, двигаемся дальше

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о состоянии своего здоровья.

— Ты пропускал по состоянию здоровья несколько матчей. Сейчас всё хорошо?

— Да, уже намного лучше. Так что двигаемся дальше, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.