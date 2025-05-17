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Анчелотти ответил, считает ли он неудачным финал своей работы в «Реале»

Анчелотти ответил, считает ли он неудачным финал своей работы в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, не считает ли он, что завершение его работы в «Королевском клубе» могло получиться более успешным. Итальянский тренер вернулся в испанский гранд в 2021 году.

«Странный финал? Я наслаждаюсь происходящим. Я хотел насладиться этим по-другому, находясь в борьбе до последнего тура чемпионата. Подобного не произошло, но я наслаждаюсь и буду продолжать делать это до последнего дня, а затем начну готовиться к следующему испытанию», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне «сливочные» не смогли завоевать Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала. По окончании сезона Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

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