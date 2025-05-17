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«Химки» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Химки» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ
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Сегодня, 17 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Магомедов, Берковский, Вера, Мехия, Заболотный.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 26 очков за 28 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 28 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 28 матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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