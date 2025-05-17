«Оренбург» — «Краснодар»: Оласа вывел гостей вперёд на 51-й минуте

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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 29-й минуте забил форвард Джон Кордоба. На 51-й минуте защитник Лукас Оласа вывел гостей вперёд — 2:1.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.