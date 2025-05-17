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«Кристал Пэлас» — «Сити»: текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Англии начнётся в 18:30

«Кристал Пэлас» — «Сити»: текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Англии начнётся в 18:30
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Сегодня, 17 мая, состоится финальный матч Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала соревнования «Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» со счётом 3:0. На аналогичной стадии «Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале минувшего розыгрыша турнира «красные дьяволы» победили «горожан» со счётом 2:1.

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