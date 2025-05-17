Гол Кордобы помог «Краснодару» одержать волевую победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Казарцевым (Санкт-Петербург). «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 29-й минуте забил форвард Джон Кордоба. На 51-й минуте защитник Лукас Оласа вывел гостей вперёд — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.